

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 42 пациента

13.08.2021 11:10





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 42 пациента. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 6 321 человек.



При этом сегодня выявлено 5 359 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 726 пациентов.



Вчера, 12 августа, в Грузии было выявлено 5 128 случая коронавируса, 3 310 пациента выздоровели, 49 умерли.





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