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Россия – чиновники толкают страну к нацизму
13.08.2021 11:31
Дмитрий Беляев
Иметь статус «чиновника» в России оказалось настолько сладким и заманчивым, что некие работники госструктур в угоду режиму, начали толкать страну к нацизму.
На днях российские СМИ опубликовали информацию об идее члена Центризбиркома РФ Игоря Борисова на счет наблюдателей от организаций, включенных в единый реестр «иноагентов».
Кто смотрел документальные фильмы 30-40-ых годов прошлого века помнят, как нацисты в преддверии второй мировой войны маркировали евреев – прикрепляли на грудь отличительные знаки в виде звезды Давида, а на домах и магазинах делали соответствующие надписи – еврей! Все это объяснялось просто - «арийцы» - высшая раса, и они должны знать в лицо людей с кем можно здороваться и общаться, а с кем нет, в какой магазин заходить, а какой обходить стороной. Даже если кому-то из «арийцев» заблагорассудилось оскорбить еврея – избить, убить, поджечь магазин или дом, то ему никто не мог помещать, считалось что «еврей того заслужил». В реальности нацисты проводили опись еврейского населения. Что случилось по завершении этого процесса, думаю рассказывать в деталях нет надобности – массовые аресты, концлагеря, газовые комнаты, печи, холокост и остальные ужасы... Это был геноцид целого народа - евреев.
Борисов видимо изучил эти фильмы досконально, до малейших подробностей в буквальном понимании слова. На заседании ЦИК 12 августа Игорь Борисов, напомнив присутствующим о «Законе иногентов», в котором есть требование маркировать информации, касающиеся этих организаций, выдвинул собственную идею «каким-то образом маркировать наблюдателей от таких организаций» тем самым информировать о них людей на избирательных участках. «Требование закона такое есть: информирование населения, именно маркером. Поэтому я считаю, что вполне допустимо, если мы концептуально не будем запрещать, то каким-то образом можно информировать – повторюсь, информировать, не запрещать какие-то действия, – что этот наблюдатель является иноагентом» - заявил Борисов.
Скорее всего Борисов не различает суть слов "маркировать" и "клеймить". Кто-нибудь в ЦИК может объяснить ему, что указанное в законе требование касается информаций, а не собственно людей, и что слова «маркировать» означает подчеркнуть\выделить информацию, а не клеймить людей.
Догадаться куда толкают нашу страну такие чиновники как Борисов, не обязательно надо быть Нострадамусом. Но хуже то, что в длинных коридорах власти от таких «Борисовых» любят «принимать удовольствия».
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