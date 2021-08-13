

«Грузинская мечта» опубликовала результаты собственного социологического опроса в Тбилиси

13.08.2021 12:08





«Грузинская мечта» опубликовала результаты социологического опроса в Тбилиси, согласно которым Каха Каладзе имеет 66,2 процента, Никанор Мелия — 33,8 процента.



Результаты общественности представил секретарь по связям с общественностью «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили.



«Социологический опрос проводился 2-8 августа этого года, методом очного интервью опрошено 3446 респондентов, из которых партию-фаворита назвали 2728 респондентов, т.е. 79,2 процента респондентов. Погрешность составляет 2,2 процента.



Представляем взвешенные данные опроса. В первую очередь, что касается кандидатов в мэры Тбилиси. Согласно опросу, если бы в выборах участвовали только два кандидата — Каха Каладзе и Никанор Мелия, голоса распределились бы между кандидатами следующим образом: Каха Каладзе — 66,2 процента; Никанор Мелия — 33,8 процента. Эти цифры показывают, что Каха Каладзе может убедительно выиграть выборы в первом туре. Также мы представляем взвешенные данные партийных рейтингов:



«Грузинская мечта» — 46.3; «Национальное движение» — 23.3; «Гирчи» — больше свободы» — 5,3; «За Грузию» — 5,2; «Мокалакееби» — 3,3; «Стратегия Агмашенебели» — 2.3; «Лело» — 2,3; «Альянс патриотов» — 2,1; «Европейская Грузия» — 1,4; «Гирчи» — 1,2; «Лейбористская партия» — 0,9; «Единая Грузия» — 0,8; Остальные партии — 5,6», — заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, в условиях высокого рейтинга партии ожидается, что «Грузинская мечта» выиграет выборы во всех десяти мажоритарных округах Тбилиси.



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