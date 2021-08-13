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Замминистра образования прошла вакцинацию препаратом Pfizer
13.08.2021 12:14
Заместитель министра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич, а также учителя, профессора и сотрудники ведомства прошли вакцинацию препаратом Pfizer.
Замминистра отметила, что в связи с началом нового учебного года важно создать безопасную учебную и рабочую среду, и вакцинация является единственным способом сделать это.
Нуну Мицкевич призвала профессоров, студентов и администрацию школ и вузов принять участие в массовой вакцинации, чтобы победить пандемию.
Следует отметить, что во всех центрах иммунизации в Грузии есть дополнительные комнаты для представителей сферы образования, где они могут привиться желаемой вакциной без предварительной регистрации.
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