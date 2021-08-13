

Глава Минздрава Грузии объяснила опоздания «скорых» большой перегрузкой

13.08.2021 12:32





Из-за ухудшения эпидситуации нагрузка на Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии возросла в два раза, поэтому «скорые» приезжают на вызовы с опозданием. Об этом в четверг заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



«Конечно же, есть опоздания… Немыслимо отрицать это в этом режиме и в этих условиях перегрузки, а также пообещать нашим гражданам, что скорая помощь приедет через 20 минут и 15 минут. Однако программа, по которой мы знаем о состоянии пациента в деталях и анкета, которой мы руководствуемся сегодня, позволяет нам переводить пациентов в приоритетный список», — заявила Тикарадзе.



По оценке министра, служба скорой помощи работает с максимальной вовлеченностью. Она также напомнила, что государственный центр и частный сектор, у которого есть собственный ресурс транспортных средств, в настоящее время работают, как единая система.



Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что они рассматривают все возможные варианты, чтобы ни один инфицированный коронавирусом пациент не остался без соответствующей помощи.



«Все варианты рассматриваются, начиная с полевого госпиталя, где относительно небольшое количество людей может обслуживаться относительно небольшим количеством персонала, а также участия военных врачей и военной медицинской службы» — заявил он.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. В целом в стране порядка 48 тысяч активных случаев инфицирования. Из них 38 тысяч пациентов проходят лечение на дому, их консультируют семейные врачи. 6 627 пациентов (около 14%) проходят лечение в больницах.Свободными остаются около 500 мест из 8 тысяч, отведенных в клиниках Грузии для граждан с коронавирусом.



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