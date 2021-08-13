

Посольство Грузии в Украине считает неприемлемым совершение туров в Абхазию украинской компанией

13.08.2021 12:35





Посольство Грузии в Украине считает неприемлемым то, что украинская компания "Кулуар поход" организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия, сообщает "Радио Свобода".



Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "в настоящее время находятся на высоком уровне", был обмен визитами между президенткой Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых участвовали также члены правительств.



"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.



Посольство добавило, что обратилось к Министерству иностранных дел Украины по этому поводу.



"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированную территорию Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", – отмечают в ведомстве.



По данным МИД, по состоянию на 11 августа грузинское правительство не обращалось к Украине по поводу этой ситуации.



10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия.



В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извиненилась за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.





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