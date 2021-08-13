

Гарибашвили: В США вакцинация станет обязательной - и нам придется сделать это

13.08.2021 15:27





«Вакцинации требуется управление, а правительству нужна поддержка в этом процессе. Необходимо соблюдать очень элементарные правила, такие как ношение маски, соблюдение дистанции и, к сожалению, воздержание от проведения многолюдных собраний, вечеринок, свадеб и поминок и т.д.», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на представлении кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили.



Гарибашвили допустил, что Грузия последует примеру США, где уже сейчас вакцинация от COVID-19 становится обязательной для некоторых групп населения.



«Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает вакцинацию обязательной для собственных граждан, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку», — заявил премьер.





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