

Премьер Грузии призвал граждан воздержаться от проведения свадеб и поминок

13.08.2021 15:41





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили просит граждан поддержать усилия по борьбе с пандемией и призывает их ближайшие 2-3 месяца воздержаться от проведения свадеб и поминок.



«Процесс вакцинации должен быть управляемым и в этом [деле] правительству необходима поддержка. Необходимо соблюдать самые элементарные правила, такие как ношение маски, дистанция и к сожалению, недопущение проведения многолюдных собраний, застолья, свадеб и поминок», — заявил сегодня, 13 августа, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на представлении кандидата в мэры Лагодехи от «Грузинской мечты».



Сам Гарибашвили 7 августа этого года прибыл Архилоскало, в родное село грузинского дзюдоиста Лаши Бекаури, чтобы поздравить его с победой на Олимпиаде. Их встреча продолжилась застольем с участием нескольких десятков человек.



Как отметил сегодня Гарибашвили, главным источником распространения вируса являются свадьбы, застолья и многолюдные собрания. Он также призвал население пройти вакцинацию.



«Вчера мы приняли решение ввести определенные ограничения в стране. Это решение, конечно, по нашим расчетам, не окажет реального влияния на экономический рост.



Я хотел бы здесь еще раз сказать о важности вакцинации. Многие страны до сих еще не могут получить достаточное количество вакцин, нам удалось это сделать. Оппоненты критикуют нас, обвиняют нас в чем-то, но факт на лицо, и мы всегда должны говорить о результате.



А результат это то, что нас в стране имеется более 3 миллионов качественных вакцин Pfizer, также китайские вакцины», — сказал Гарибашвили. Он также призвал население постараться убедить родственников и друзей, в необходимости вакцинироваться, так как при отсутствии массой вакцинации, пандемия не закончится.





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