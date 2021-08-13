

Кремль обнаружил в Грузии «здравомыслящие силы» в лице «Альянса патриотов Грузии»

13.08.2021 17:40





Власти России разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.



"Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва", - подчеркнули в пресс-службе.



В Кремле назвали обращение "Альянса патриотов Грузии" наглядным подтверждением того, что, "несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между" двумя государствами.



В пресс-службе заметили, что "российско-грузинский диалог продолжается", в том числе в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также на двусторонней основе с использованием неформального диалогового канала Карасин - Абашидзе. "Благодаря этому были достигнуты некоторые результаты в торговой и гуманитарной областях", - подчеркнули в Кремле.



Ранее один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook текст открытого письма, в котором партия просит Путина о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов. Инашвили также обвинила грузинские власти в том, что они пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений.



"Альянс патриотов Грузии" по итогам состоявшихся в октябре 2020 года парламентских выборов набрал 3,14% голосов и получил четыре мандата в 150-местном парламенте страны. Члены партии, в том числе Инашвили, не признали итогов выборов и попросили лишить их депутатских мандатов. Парламент эту просьбу удовлетворил.



"Альянс патриотов" известен своей поддержкой прямого диалога Москвы и Тбилиси, члены партии неоднократно совершали визиты в РФ, где встречались с российскими депутатами. В прошлом году они также посетили оккупированную Россией Абхазию.



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