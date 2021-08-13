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Гражданам Грузии рекомендуют жаловаться из-за необоснованных отказов в вакцинации
13.08.2021 17:46
В Грузии граждан, которым отказывают в вакцинации от коронавируса, советуют жаловаться в Агентство регулирования медицинской деятельности. Соответствующее заявление сегодня сделал замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Во время онлайн-встречи Имнадзе с журналистами, были приведены примеры, когда в конкретных клиниках врачи не советовали гражданам прививаться из-за их склонности к аллергии.
Как отметил Имнадзе, врачи, которые делают уколы, прошли специальные тренинги. Они обязаны следовать инструкции, где перечислены все противопоказания к вакцинации.
«Пусть врач запишет по какой причине отказывает в вакцинации. Поверьте, потом они не будут так говорить… Они проявляют некомпетентность, когда отказывают в вакцинации только потому, что у человека в детстве была крапивница. Пусть зафиксируют это, и факты изучат в агентстве регулирования, насколько квалифицированно действовал врач», — заявил он.
Он также сообщил, что один из самых лучших показателей по охвату вакцинации наблюдается в пенитенциарной системе. Это касается не только заключенных, но и сотрудников. Среди врачей привито более 64%. Также активно вакцинируются в полиции и армии. Низким остается уровень вовлеченности медсестер.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 августа достигло 715 919. Это почти 20% от всего населения Грузии. Из них оба компонента вакцины получили 225 053 – около 6% населения страны.
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