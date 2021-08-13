|
|
|
МИД Украины получило ноту протеста от Грузии
13.08.2021 19:34
Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию. Об этом РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
"МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - сообщил он.
Николенко отметил, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.
"Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", - подчеркнул представитель МИД.
Он добавил, что вопросом деятельности компании "Кулуар" уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранители, для "выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна