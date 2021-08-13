

МИД Украины получило ноту протеста от Грузии

13.08.2021 19:34





Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию. Об этом РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.



"МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - сообщил он.



Николенко отметил, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.



"Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", - подчеркнул представитель МИД.



Он добавил, что вопросом деятельности компании "Кулуар" уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранители, для "выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий".



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