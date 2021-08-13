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Гиоргобиани: Интерпретация заявления премьер-министра не обоснована и неверна
13.08.2021 19:36
Начальник управления стратегических коммуникаций правительственной администрации Грузии Нино Гиоргобиани считает, что трактовка заявления премьер-министра о том, что вакцинация станет обязательной в Грузии, абсолютно не обоснована и неверна.
«Ираклий Гарибашвили во всех своих публичных выступлениях подчеркивает особую важность вакцинации в процессе победы над пандемией, и заявление, сделанное сегодня в Лагодехи, имело аналогичное содержание.
Премьер-министр привел в пример другие страны, где обсуждают, что вакцинация должна стать обязательной из-за ее важности», - сказала Нино Гиоргобиани.
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