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Гиоргобиани: Интерпретация заявления премьер-министра не обоснована и неверна


13.08.2021   19:36


Начальник управления стратегических коммуникаций правительственной администрации Грузии Нино Гиоргобиани считает, что трактовка заявления премьер-министра о том, что вакцинация станет обязательной в Грузии, абсолютно не обоснована и неверна.

«Ираклий Гарибашвили во всех своих публичных выступлениях подчеркивает особую важность вакцинации в процессе победы над пандемией, и заявление, сделанное сегодня в Лагодехи, имело аналогичное содержание.

Премьер-министр привел в пример другие страны, где обсуждают, что вакцинация должна стать обязательной из-за ее важности», - сказала Нино Гиоргобиани.

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