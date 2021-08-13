

«Ностальгия по СССР» – премьера Грузии поймали на слове

13.08.2021 19:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал сожаление из-за «разрушения страны» и остановки «работавших как часы заводов» 30 лет назад. Многие граждане и оппозиционные политики восприняли его слова, как ностальгию по Советскому Союзу.



Неоднозначное заявление Гарибашвили сделал сегодня на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Кварельского района.



«Все мы живем в этой стране и знаем, что происходит, по какому пути мы пошли за последние 30 лет. Своими же руками мы разрушили нашу страну, исправные, работавшие как часы заводы, фабрики, производства – все разобрали, разрушили. Более того, тот беспорядок, который царил в стране, – и это наша заслуга. Не народа, а политиков, тех безответственных, неразумных политиков, которые приходили на определенный срок и оставляли очень тяжелое наследство нашему населению, будущим поколениям. Это большой вызов, и мы должны застраховать себя и своих детей от него», — заявил он.



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