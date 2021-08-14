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Гарибашвили: Историческая справедливость будет восстановлена, Грузия обязательно объединится
14.08.2021 11:12
«Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится», — написал в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«В этот день 29 лет назад началось одно из самых драматических явлений в истории Грузии — война в Абхазии.
Конфликт между братскими народами унес жизни многих людей — военных и мирных жителей.
По обе стороны линии фронта стояли граждане нашей страны стояли. Еще раз выражаю соболезнования семье каждого погибшего.
Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится.
Дорогой мира и развития мы вместе с братьями абхазами и осетинами создадим сильное, развитое государство, привлекательное для каждого из его граждан, где в условиях этнического, религиозного и культурного разнообразия у всех будут возможности для сохранения своей идентичности, процветания и развития», — написал Гарибашвили.
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