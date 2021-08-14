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Тихановская готова обсудить с официальным Тбилиси безопасность белорусских беженцев


14.08.2021   16:35
СОВА


Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готова обсудить с официальным Тбилиси безопасность политических беженцев, которые переехали в Грузию в связи с репрессиями на родине. Об этом SOVA сообщил помощник Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

По словам Вячорка, белорусская оппозиция намерена наладить с грузинскими властями дружественные отношения.

«Нам бы очень хотелось строить дружественные отношения с Грузией. Двусторонне и в рамках восточного партнерства. Светлана Тихановская с удовольствием бы встретилась с грузинским правительством и при первой возможности засвидетельствовать желание сотрудничать и обсудить ситуацию с белорусскими организациями, журналистами и правозащитниками которые массово переезжают в Грузию», – сообщил он SOVA.

При этом Вячорка подчеркнул, что демократическим странам не стоит заключать какие-либо сделки с режимом Лукашенко, т.к. «он захватил власть и организовал террор против населения. А КГБ — это террористическая организация».

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