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Анна Долидзе выдвинута кандидатом в мэры Тбилиси
14.08.2021 18:00
Партия «Анна Долидзе — для народа» выдвинула Анну Долидзе кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления Грузии.
Как отметила на презентации Долидзе, Тбилиси нуждается в таком мэре, который вернет столице статус зеленого города и позаботится о безопасности окружающей среды.
«Я буду голосом народа в этом городе, и я сделаю все возможное, чтобы сделать этот город городом для людей, а не для нескольких человек и групп», — сказала Анна Долидзе.
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