

Анна Долидзе выдвинута кандидатом в мэры Тбилиси

14.08.2021 18:00





Партия «Анна Долидзе — для народа» выдвинула Анну Долидзе кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления Грузии.



Как отметила на презентации Долидзе, Тбилиси нуждается в таком мэре, который вернет столице статус зеленого города и позаботится о безопасности окружающей среды.



«Я буду голосом народа в этом городе, и я сделаю все возможное, чтобы сделать этот город городом для людей, а не для нескольких человек и групп», — сказала Анна Долидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





