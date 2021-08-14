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Гарибашвили: В 2023 году муниципатитет Сагареджо будет полностью обеспечен водоснабжением
14.08.2021 21:23
Сагареджо и все села одноименного муниципалитете будут полностью обеспечены водоснабжением в 2023 году, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации Автандила Гуликашвили в качестве кандидата в мэры от правящей партии «Грузинская мечта» в Сагареджо, регион Кахети.
Премьер-министр пообещал, что в муниципалитете также будет решена и проблема с газоснабжением. По его словам, в Сагареджо уже реализовано много проектов, в том числе связанных с восстановлением дорог, снабжение же питьевой водой и газификация до сих пор остаются проблемой в ряде населенных пунктов муниципалитета.
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