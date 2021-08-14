

ЕНД представит общих кандидатов в кратчайшие сроки

14.08.2021 21:26





В ближайшее время объединенная грузинская оппозиция представит общих кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Грузии.



Об этом заявил представитель партии «Национальное движение» Георгий Хведелиани.



«Выборы 2 октября — это референдум, в авангарде которого стоит Тбилиси, кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия и кандидат в председатели столичного Сакребуло Елене Хоштария. Мы работаем, как в столице, так и в регионах, чтобы 2 октября «Грузинская мечта» не смогла написать себе 43 процента ни с помощью фальсификации, ни любой другой методики. После этих выборов у нас, конечно, будут досрочные выборы (парламентские), и мы начнем готовиться к полному, коренному отстранению этой власти от бразд правления. В этом процессе выборы в органы самоуправления выполняют роль референдума, и поэтому мы работаем как можно более консолидировано как в регионах, так и в Тбилиси, чтобы иметь сильных кандидатов, которые получат общую поддержку оппозиционного спектра», — сказал Хведелиани.





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