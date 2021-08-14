Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД представит общих кандидатов в кратчайшие сроки


14.08.2021   21:26


В ближайшее время объединенная грузинская оппозиция представит общих кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Грузии.

Об этом заявил представитель партии «Национальное движение» Георгий Хведелиани.

«Выборы 2 октября — это референдум, в авангарде которого стоит Тбилиси, кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия и кандидат в председатели столичного Сакребуло Елене Хоштария. Мы работаем, как в столице, так и в регионах, чтобы 2 октября «Грузинская мечта» не смогла написать себе 43 процента ни с помощью фальсификации, ни любой другой методики. После этих выборов у нас, конечно, будут досрочные выборы (парламентские), и мы начнем готовиться к полному, коренному отстранению этой власти от бразд правления. В этом процессе выборы в органы самоуправления выполняют роль референдума, и поэтому мы работаем как можно более консолидировано как в регионах, так и в Тбилиси, чтобы иметь сильных кандидатов, которые получат общую поддержку оппозиционного спектра», — сказал Хведелиани.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна