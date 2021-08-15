

Россия: задача поставлена – зачистить медиа поле!

15.08.2021 11:35



Сергей Михеев



Ни для кого уже не секрет, что президент России и его окружение ради сохранения власти «на веки» пошли на все. Мало того, что поссорились со всеми, но как бонус загнобили полностью население России. У людей, на чьих трудах зиждется сама власть, отняли все права вплоть до одиночного пикета, оставив лишь покорно кланяться и повиноваться… Люди настолько боятся высказать свое недовольство, что передали все бремя тяжести говорить правду средствам массовой информации.



Зачистив все оппозиционное политическое и неправительственное поле, в Кремле перешли на завершающую стадию своего плана – начали зачистку журналистики, и это касается не только ТВ и печатных СМИ, подавляющее большинство которых и так уже принадлежат путинскому режиму, но и интернет изданий.



3 августа, по решению Генпрокуратуры РФ, Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также проекта «Правозащита Открытки». Свои действия Генпокуратура объясняет тем, что они якобы сотрудничали с организациями, признанными нежелательными.



Представители «Открытые медиа», «МБХ медиа» и проекта «Правозащита Открытки» отвергли обвинение в сотрудничестве с нежелательными организациями и заявили о прекращении работы. Оценивая ситуацию в России, трудно не согласиться с главным редактором «МБХ медиа» Вероникой Куцылло, которая в открытую заявила, что страна практически вернулась в эпоху феодализма. «Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму» - заявила Куцылло.



После того, как правящий режим полностью зачистил политическое поле, объявив своих политических оппонентов «экстремистами» и «иноагентами», часть которых выслали из страны, а часть бросили за решётку, расправившись с неподвластными неправительственными и общественными организациями, активно стали уничтожать независимые СМИ и журналистику в целом.



Путинский режим практически объявил войну российской журналистике в целом. В данном случае речь не идёт о Кремлёвских пропагандистах, которых невозможно назвать журналистами, так как таковыми они не являются. Они, скорее всего, сотрудники спецслужб идеологического направления, нового отдела под названием «затуманивание мозгов». В итоге этой войны «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза» и другие СМИ, а также целый ряд российских журналистов признаны «иностранными агентами»; признаны нежелательными четыре организации Ходорковского: британские «Фонд Ходорковского», «Оксфордский российский фонд», Фонд «Будущее России» и французская организация «Европейский выбор». Решением Роскомнадзора заблокированы сайты «Досье», «Открытые медиа» и «МБХ-медиа»; издание «Проект» объявлено «нежелательной организацией»; у руководителей изданий «The Insider» и «Важные истории» прошли обыски; редакция студенческого журнала DOXA — под домашним арестом; журналисты Иван Сафронов, Ян Кателевский и Александр Дорогов больше года содержатся в СИЗО по сфабрикованным делам - вот краткий и не полный список «побед» Путинского режима над журналистами. Но бои ещё продолжаются и власть намерена дойти до конца – до полного уничтожения журналистики, чтобы свободное и правдивое слово не смогло дойти до народа.



Сегодня многие говорят, что Путин начал ожесточённую атаку на независимые СМИ и журналистов, но это не совсем верно. Путин объявил войну независимой прессе в самом начале своей президентской дороги, ещё когда считался подающим надежды политиком, 20 лет назад, аж в 2001 году, и это началось с уничтожения НТВ. С тех пор эта война продолжается. Она не прекращалась ни на минуту, не было перемирия, только вот атаки всё усиливались и так по сей день. Вспомним журналистов, убитых при исполнении своего профессионального долга во время правления Путина:



В конце июля 2018 года в ЦАР (Центральноафриканская Республика) были убиты российские журналисты Орхан Джемал, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые вели съемки документального фильма о противозаконной деятельности ЧВК Вагрнера.



Утром 9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы неизвестные обстреляли Автомобиль дагестанского журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева, который скончался на месте.



5 декабря 2012 года журналист ВГТРК и телеведущий новостной программы «Вести КБР», 28-летний Казбек Геккиев был убит в Нальчике, Кабардино-Балкария. Неизвестные на улице выстрелили журналисту в голову.



15 декабря 2011 года на одной из улиц Махачкалы в Дагестане убили журналиста, директора издательства «Свобода слова» и учредителя еженедельной газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова . Преступники выстрелили в Камалова 14 раз после того, как он вышел из офиса своей газеты, а потом скрылись на машине.



- 19 января 2009 года в центре Москвы была застрелена журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым, известным по ряду громких дел;



- 15 июля 2009 года в Чеченской Республике была похищена, а затем застрелена известная правозащитница и журналистка Наталья Эстемирова;



- 7 октября 2006 года в Москве была убита журналистка, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, которую неизвестный преступник расстрелял в подъезде ее дома;



- 9 июля 2004 года в Москве был убит главный редактор российского издания журнала "Форбс" Павел Хлебников. Он был застрелен вечером при выходе из редакции на улице Докукина;



- 3 июля 2003 года был отравлен заместитель председателя думского комитета по безопасности, член думской комиссии по борьбе с коррупцией, заместитель главного редактора "Новой газеты" Юрий Щекочихин, известный своими журналистскими расследованиями;



На восходе политической карьеры Путина Депутат Государственной Думы, один из лидеров демократического движения со времен горбачевской перестройки, правозащитник и специалист по межнациональным отношениям, Галина Старовойтова была застрелена вечером 20 ноября 1998 года в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге. Серьезное ранение получил находившийся рядом помощник Старовойтовой Руслан Линьков.



И это всего лишь нашумевшие факты и далеко не полный список.



А сколько ещё журналистов было избито, задержано и сколько под давлением были вынуждены отказаться от профессиональной деятельности за эти годы, трудно подсчитать. Такую вот неравную и нечестную войну ведёт Путинский режим против свободной журналистики, и это вписывается в его стратегию борьбы против проявления всякого рода инакомыслия. Хотя большие потери несут в этой войне и журналисты, и все те, кто борются за правду и справедливость, режиму не победить, ибо невозможно убить правдивое слово и подавить стремление к свободе. Именно этим мы - люди, отличаемся от всех существ на планете. Это у нас от природы, а против природы не один диктатор не побеждал.



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