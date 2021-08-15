

Израиль объявил о доставке в Грузию вакцин для испытаний

15.08.2021 16:48





Министерство обороны Израиля сообщило о доставке в Грузию для испытаний 1 125 доз вакцины от коронавируса BriLife. Соответствующее заявление сегодня было распространено в Twitter израильского оборонного ведомства.



«Израильский институт биологических исследований и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals объявляют, что после подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами на выходных была отправлена в Грузию партия 1 125 доз вакцины для расширения второго этапа клинических исследований», — сказано в сообщении.



При этом отмечается, что сами клинические испытания и набор добровольцев будут проходить в Грузии и Израиле одновременно.



В Минздраве Грузии прокомментировали распространенную информацию по просьбе журналистов. В пресс-службе ведомства заявили, что на государственном уровне договоренности об испытаниях израильской вакцины не было.



«Мы не подтверждаем эту информацию. Можем сказать, что на государственном уровне такие переговоры не велись», — заявили в министерстве.



В июле министерство обороны Израиля, израильский институт биологических исследований и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals подписали меморандум о взаимопонимании для завершения испытаний израильской вакцины от коронавируса. Тогда израильские СМИ сообщали, что заключительный этап испытаний препарата пройдет в Грузии, в Украине и в Израиле.



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