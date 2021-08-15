

Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям и родственникам жертв землетрясения на Гаити

15.08.2021 18:04





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям и родственникам жертв землетрясения на Гаити.



«Из Гаити поступают немыслимые сообщения о том, что в результате разрушительного землетрясения погибли сотни людей. Искренне выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Сейчас тяжелые дни для гаитян. Я сочувствую им и желаю стойкости и силы», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.



Землетрясение на Гаити унесло жизни более 300 человек. Пострадали более 2000 человек. Разрушены десятки зданий.



Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах от столицы страны. Магнитуда толчков составила 7,2.





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