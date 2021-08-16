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Кто в Грузии получает статус полностью вакцинированного — объяснения NCDC
16.08.2021 00:22
Полностью привитыми от коронавируса считаются только те граждане Грузии, которые получили обе дозы вакцины. Об этом говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Как поясняют в ведомстве, в некоторых странах лица, перенесшие коронавирус, считаются полностью вакцинированным уже после первого укола. В Грузии их статус будет таким же.
На практике это означает, что граждане стран, где действуют соответствующие правила, без каких-либо проблем смогут въехать в Грузию со своим ковид-паспортами.
«В некоторых странах после заражения COVID-19 гражданин имеет возможность пройти вакцинацию только один раз и так получить статус полностью вакцинированного. Согласно новым регуляциям, принятым в Грузии, при пересечении границы Грузии на лиц с таким статусом будут распространяться те же регуляции, что и для вакцинированных двумя дозами», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что постановление не распространяется на лиц, проживающих на территории Грузии.
В масштабах Грузии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 237 149 человек, что составляет примерно 6,3% от всего населения страны. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, по состоянию на 15 августа, привиты 791 863 человека или более 21% населения.
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