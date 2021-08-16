|
|
|
«Единое национальное движение» назвало кандидатов в мэры в регионах
16.08.2021 10:13
Единое национальное движение назвало кандидатов в мэры в регионах
Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия представил кандидатов от партии на посты мэров муниципалитетов Грузии на выборах в органы местного самоуправления. Ими стали:
Кутаиси – Хатия Деканоидзе;
Мцхета – Заал Удумашвили;
Рустави – Давид Киркитадзе;
Телави – Георгий Ботковели;
Мартвили – Темур Джанашия;
Батуми – Георгий Киртадзе;
Кобулети – Бондо Тевдорадзе;
Хелвачаури – Миша Болквадзе;
Кеда – Рамин Беридзе;
Шуахеви – Роин Зоидзе;
Хуло – Гогита Соломонидзе;
Вани – Бадри Мебуришвили;
Зестафони – Бакар Хиджакарадзе;
Самтредиа – Мамука Бибилеишвили;
Адигени – Марехи Даташвили;
Аспиндза – Георгий Гиоргадзе;
Сагареджо – Давид Джавахишвили;
Ахмета – Зураб Отиашвили;
Гурджаани – Серги Какалашвили;
Дедоплисцкаро – Тамаз Кочламазишвили;
Сигнаги – Заза Папуашвили;
Дманиси – Георгий Татуашвили;
Тетрицкаро – Вано Магалашвили;
Гори – Васил Махарашвили;
Хашури – Иосеб Буадзе;
Каспи – Нугзар Нониашвили;
Карели – Николоз Ахалкаци;
Хоби – Бесо Шенгелия;
Зугдиди – Анзор Мелия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна