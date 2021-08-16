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«Единое национальное движение» назвало кандидатов в мэры в регионах


16.08.2021   10:13


Единое национальное движение назвало кандидатов в мэры в регионах
Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия представил кандидатов от партии на посты мэров муниципалитетов Грузии на выборах в органы местного самоуправления. Ими стали:

Кутаиси – Хатия Деканоидзе;

Мцхета – Заал Удумашвили;

Рустави – Давид Киркитадзе;

Телави – Георгий Ботковели;

Мартвили – Темур Джанашия;

Батуми – Георгий Киртадзе;

Кобулети – Бондо Тевдорадзе;

Хелвачаури – Миша Болквадзе;

Кеда – Рамин Беридзе;

Шуахеви – Роин Зоидзе;

Хуло – Гогита Соломонидзе;

Вани – Бадри Мебуришвили;

Зестафони – Бакар Хиджакарадзе;

Самтредиа – Мамука Бибилеишвили;

Адигени – Марехи Даташвили;

Аспиндза – Георгий Гиоргадзе;

Сагареджо – Давид Джавахишвили;

Ахмета – Зураб Отиашвили;

Гурджаани – Серги Какалашвили;

Дедоплисцкаро – Тамаз Кочламазишвили;

Сигнаги – Заза Папуашвили;

Дманиси – Георгий Татуашвили;

Тетрицкаро – Вано Магалашвили;

Гори – Васил Махарашвили;

Хашури – Иосеб Буадзе;

Каспи – Нугзар Нониашвили;

Карели – Николоз Ахалкаци;

Хоби – Бесо Шенгелия;

Зугдиди – Анзор Мелия.

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