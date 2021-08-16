

«Единое национальное движение» назвало кандидатов в мэры в регионах

16.08.2021 10:13





Единое национальное движение назвало кандидатов в мэры в регионах

Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия представил кандидатов от партии на посты мэров муниципалитетов Грузии на выборах в органы местного самоуправления. Ими стали:



Кутаиси – Хатия Деканоидзе;



Мцхета – Заал Удумашвили;



Рустави – Давид Киркитадзе;



Телави – Георгий Ботковели;



Мартвили – Темур Джанашия;



Батуми – Георгий Киртадзе;



Кобулети – Бондо Тевдорадзе;



Хелвачаури – Миша Болквадзе;



Кеда – Рамин Беридзе;



Шуахеви – Роин Зоидзе;



Хуло – Гогита Соломонидзе;



Вани – Бадри Мебуришвили;



Зестафони – Бакар Хиджакарадзе;



Самтредиа – Мамука Бибилеишвили;



Адигени – Марехи Даташвили;



Аспиндза – Георгий Гиоргадзе;



Сагареджо – Давид Джавахишвили;



Ахмета – Зураб Отиашвили;



Гурджаани – Серги Какалашвили;



Дедоплисцкаро – Тамаз Кочламазишвили;



Сигнаги – Заза Папуашвили;



Дманиси – Георгий Татуашвили;



Тетрицкаро – Вано Магалашвили;



Гори – Васил Махарашвили;



Хашури – Иосеб Буадзе;



Каспи – Нугзар Нониашвили;



Карели – Николоз Ахалкаци;



Хоби – Бесо Шенгелия;



Зугдиди – Анзор Мелия.



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