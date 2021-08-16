

В Грузии увеличат финансирование экомигрантов на покупку нового жилья

16.08.2021 11:36





Минздрав Грузии увеличит сумму грантов, выделяемых семьям экомигрантов из Аджарии на покупку домов. Соответствующий меморандум подписали глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.



Согласно документу, государство также обязуется оплачивать временное жилье семьям, оставшимся без крыши над головой в результате стихийных бедствий.



По данным Минздрава, совместно с правительством Аджарии за последние два года они переселили более 800 семей экомигрантов. Из них около 200 получили новые дома.



На презентации десятилетнего стратегического плана Минздрава Тикарадзе назвала улучшение условий жизни вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов в числе главных приоритетом ведомства.



Специально для экомигрантов с 2013 года Минздрав осуществляет программу «Дом в деревне». Благодаря ей вынуждено переселенные лица могут самостоятельно выбрать дом в селе любого региона и обратиться к властям с просьбой о содействии в его покупке. Государство выделяет разные суммы в зависимости от численности семьи.



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