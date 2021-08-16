

Замглавы МИД: В Кабуле находятся 23 гражданина Грузии

16.08.2021 12:33





Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что в настоящее время в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии.



«По нашей информации, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии. Министерство иностранных дел Грузии и Аппарат премьер-министра активно работают над возвращением граждан Грузии на родину.



Информацию о том, что там находятся граждане Грузии, мы получили сегодня утром. Они сами с нами связались и сообщили об этом. Мы немедленно приступили к работе над их возвращением.



В ближайший период наши страны-партнеры планируют осуществить эвакуационные рейсы, наши граждане будут возвращены этими рейсами.



У нас есть информация, что аэропорт Кабула будет работать в обычном режиме до тех пор, пока иностранцы не покинут город и страну.



Все наши граждане чувствуют себя хорошо. На данном этапе никто ни в чем не нуждается. То, в какие сроки будут возвращены наши граждане, зависит от дальнейших событий. Надеюсь, мы вернем их в скором времени», - заявил Александр Хвтисиашвили.



Напомним, сегодня появилась информация о том, что в столицу Афганистана, Кабул, вторглась радикальная группировка «Талибан». Далее выяснилось, что талибы окружили столицу. Между афганским правительством и членами группировки велись переговоры о мирной передаче власти. Позже президент Афганистана Ашраф Гани принял решение покинуть страну.



Сообщается, что талибы захватили президентский дворец в Кабуле.



По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в условиях, когда радикальная группировка «Талибан» вошла в Кабул, оставаться в Афганистане не в интересах США.



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