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Замглавы МИД: В Кабуле находятся 23 гражданина Грузии
16.08.2021 12:33
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что в настоящее время в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии.
«По нашей информации, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии. Министерство иностранных дел Грузии и Аппарат премьер-министра активно работают над возвращением граждан Грузии на родину.
Информацию о том, что там находятся граждане Грузии, мы получили сегодня утром. Они сами с нами связались и сообщили об этом. Мы немедленно приступили к работе над их возвращением.
В ближайший период наши страны-партнеры планируют осуществить эвакуационные рейсы, наши граждане будут возвращены этими рейсами.
У нас есть информация, что аэропорт Кабула будет работать в обычном режиме до тех пор, пока иностранцы не покинут город и страну.
Все наши граждане чувствуют себя хорошо. На данном этапе никто ни в чем не нуждается. То, в какие сроки будут возвращены наши граждане, зависит от дальнейших событий. Надеюсь, мы вернем их в скором времени», - заявил Александр Хвтисиашвили.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что в столицу Афганистана, Кабул, вторглась радикальная группировка «Талибан». Далее выяснилось, что талибы окружили столицу. Между афганским правительством и членами группировки велись переговоры о мирной передаче власти. Позже президент Афганистана Ашраф Гани принял решение покинуть страну.
Сообщается, что талибы захватили президентский дворец в Кабуле.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в условиях, когда радикальная группировка «Талибан» вошла в Кабул, оставаться в Афганистане не в интересах США.
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