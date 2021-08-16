

Чиновница из мэрии Поти перешла в партию экс-премьера Георгия Гахария

16.08.2021 13:04





В Поти подала в отставку руководитель управления градостроительства и территориального планирования мэрии города Тамта Дагаргулия. Она перешла в партию «За Грузию», основанную экс-премьером Георгием Гахария.



Тамта Дагаргулия сообщила о своем решении в социальной сети.



«Я добросовестно работала на государственной должности и служила городу Поти. Я не пожалела сил, чтобы внести свой скромный вклад в решение градостроительных задач города. Сегодня я приняла решение уйти в отставку. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить сотрудников за их усердную работу со мной. Я также хочу сказать каждому государственному служащему: не бойтесь угрозы потерять работу, не всех могут уволить (я знаю, что многие поймут, что я имею в виду). А вот молчание сегодня может угрожать не только каждому из нас, но и будущему страны. Я присоединяюсь к партии Георгия Гахария «За Грузию», чтобы вместе с этой командой внести небольшой вклад в развитие страны. Я считаю, что это долг каждого из нас», — написала Тамта Даргулия на своей странице в Facebook.



Георгий Гахария подал в отставку в феврале, а в начале июня основал свою партию. Согласно опросам, к этому времени его партия «За Грузию» занимает третье место после правящей партии «Грузинская мечта» и самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».



Партия «За Грузию» активно готовится к своим первым выборам и открыла уже шесть офисов по стране – в Зугдиди, Гори, Поти, Батуми, во Мцхета и Душети.



Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло.



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