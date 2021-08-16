

Тикарадзе: Во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок без регистрации

16.08.2021 14:22





По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, во всех регионах Грузии будут действовать пункты вакцинации без регистрации. Об этом она сообщила журналистам.



Кроме того, министр здравоохранения также ответила на вопрос журналистов касательно введения дополнительных ограничений для предотвращения распространения коронавируса, отметив, что на данном этапе правительство не планирует вводить дополнительные ограничения.



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