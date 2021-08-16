

Полевой госпиталь в Тбилиси для ковид-инфицированных обеспечат кислородом

16.08.2021 14:41





Доставлен инвентарь, необходимый для обеспечения кислородом коек в полевом госпитале, который в ближайшее время обустроят в Тбилиси, в Олимпийском селе Дигоми. Об этом журналистам сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.



Полевой госпиталь рассчитан на 500 ковид-инфицированных пациентов. Уже установлены две пятитонные цистерны и аппаратура, которая будет снабжать часть коек кислородом.



По словам Тикарадзе, Минздрав делает все, чтобы лечение пациентов максимально продолжалось в госпитальном секторе, а полевой госпиталь был использован только в крайних случаях.



«В последнее время в Грузии не проводилась подготовка врачей для военно-полевых условий, однако большая часть медиков получила образование тогда, когда военная переподготовка была обязательной и у них есть определенный опыт в этом направлении», — сказала Тикарадзе.



Кроме того, Минздрав Грузии ведет переговоры с Красным Крестом, который имеет хороший опыт для подготовки добровольцев и сотрудников полевых госпиталей.



Тикарадзе заявила, что улучшение эпидситуации на 80% ожидается через две недели после остановки внутригородского общественного транспорта, которое было введено 14 августа.



Министр также отметила, что во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок, где можно будет привиться без предварительной регистрации.



Грузия в настоящее время находится на пике четвертой волны коронавируса. Эксперты считают, что самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда в день выявляли по 4-5 тысяч заражений. Между тем сегодняшние показатели инфицирования уже побили рекорд второй волны.



С 14 августа по 4 сентября в Грузии запрещено движение городского общественного транспорта, а также проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий, кроме международных, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания работают до 23:00 вместо полуночи.



В Грузии за последние сутки выявлено 2 676 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 484 тысяч случаев инфицирования, более 425 тысяч выздоровели, 6 436 скончались.



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