

Сроки начала учебного года в Грузии еще не определены

16.08.2021 16:36





Смогут ли школьники в Грузии вернуться в свои классы с 15 сентября, пока неизвестно. По мнению главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, говорить об этом «пока рано».



По ее словам, этот вопрос зависит от эпидположения в стране к 4 сентября.



«Мы должны посмотреть, какое эпидположение у нас будет к 4 сентября и после этого я смогу конкретно сказать, какие рекомендации выдаст министерство здравоохранения. На этом этапе говорить об этом рано», — сказала Тикарадзе сегодня в беседе с журналистами.



Учебный год в школах Грузии начинается 15 сентября. В начале пандемии школьники около полугода обучались на дистанционном режиме. После улучшения эпидситуации часть учащихся вернулась в классные комнаты, хотя возможность проходить обучение онлайн осталась в силе.



Специалисты ожидают, что запрет на работу общественного транспорта даст довольно хороший результат и через две недели эпидположение в стране улучшится на 80%.





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