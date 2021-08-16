

«Санитарное дело» - новое политическое оружие

16.08.2021 17:27



Дмитрий Беляев



В процессе политического преследования против Алексея Навального российские власти изобрели новый вид оружия. Изощренность нашей политическо-судебной системы не знает границ, она с каждым днем становится «совершенной».



История Навального уже давно вышла за границы личностного преследования. Эти процессы приняли на столько масштабные очертания, что самим стало не по себе – слишком уж много политики. Однако, решение было найдено - теперь им «шьют дела» вне политики, преподнося общественности и мировому сообществу как заботу о здоровье населения и борьбе против пандемии.



Речь идет о т.н. «санитарных делах», по которым обвиняемым инкриминируются «нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание либо создавшее угрозу его наступления».



Дела были возбуждены против соратников политика Алексея Навального после зимних акций протеста. По официальным сообщениям, прокуратура утверждает, что из-за призывов выйти на улицу на митинги пришли зараженные коронавирусом, что способствовало массовому распространению болезни и подвергло опасности жизни российских граждан. По тем-же сообщениям следует, что свидетелем во всех четырех случаях был один и тот же человек, который действительно был инфицирован, однако публикаций политиков на счет призывов выйти на улицу не видел.



По таким обвинениям уже осуждены 4 человека из сторонников Навального, которым вместо тюремного срока вменили ограничительные меры – они не могут участвовать в митингах, покидать свою квартиру после 22 часов, а также менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.



Теперь у правоохранительных и судебных систем есть апробированное, неполитическое оружие преследования – «Санитарное дело».



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