

Гарибашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии

16.08.2021 19:22





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Грузии Томасом Мулманном. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.



По данным ведомства, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Грузией и Австрией.



«Была выражена готовность полностью реализовать потенциал отношений между странами в сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, образования и окружающей среды.



Было отмечено, что грузинская сторона сохраняет заинтересованность в привлечении австрийского бизнеса и инвестиций в Грузию. Были подчеркнуты реализуемые в Грузии успешные проекты с участием известных австрийских компаний.



Разговор коснулся проблем, связанных с COVID-19, и борьба с пандемией. Премьер-министр еще раз поблагодарил австрийского дипломата за доставку в Грузию 5000 доз вакцины AstraZeneca», — сообщили в пресс-службе премьер-министра.



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