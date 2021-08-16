|
|
|
Гарибашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии
16.08.2021 19:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Грузии Томасом Мулманном. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
По данным ведомства, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Грузией и Австрией.
«Была выражена готовность полностью реализовать потенциал отношений между странами в сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, образования и окружающей среды.
Было отмечено, что грузинская сторона сохраняет заинтересованность в привлечении австрийского бизнеса и инвестиций в Грузию. Были подчеркнуты реализуемые в Грузии успешные проекты с участием известных австрийских компаний.
Разговор коснулся проблем, связанных с COVID-19, и борьба с пандемией. Премьер-министр еще раз поблагодарил австрийского дипломата за доставку в Грузию 5000 доз вакцины AstraZeneca», — сообщили в пресс-службе премьер-министра.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна