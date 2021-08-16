

Кальюранд: Призываю власти Грузии отменить договор об обмене информацией с КГБ Беларуси

16.08.2021 19:26





Депутат Европарламента Марина Кальюранд призывает власти Грузии «отменить соглашение об обмене информацией с позорным Комитетом госбезопасности Беларуси».



Об этом Кальюранд пишет на своей странице в Twitter.



«Я призываю власти Грузии отменить договор об обмене информацией с позорным Комитетом госбезопасности Беларуси. Лукашенко пришел к власти насильственным путем в результате фальсификации выборов от 08.09.2020 года. Лица, сбежавшие из Беларуси, которые нашли убежище в Грузии, должны быть полностью защищены», — написала Марина Кальюранд.



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