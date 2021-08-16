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«Европейская Грузия» представила кандидатов в мэры муниципалитетов
16.08.2021 19:30
Партия «Европейская Грузия» представила кандидатов в мэры муниципалитетов на предстоящие выборы в местное самоуправление.
Председатель партии Гига Бокерия ответил, что в Терджола и Хони кандидаты от партии заручились поддержкой других оппозиционных политических объединений.
Кандидатами в мэры от «Европейской Грузии» будут:
В Гори — Этер Джалагония;
В Ахалцихе — Зураб Садатиерашвили;
В Ахалкалаки — Арсен Карапетиани;
В Марнеули — Ахмед Имамкулиеви;
В Самтредиа — Жукиана Попхадзе;
В Каспи — Акаки Геджадзе;
В Амбролаури — Майя Кацитадзе;
В Тетрицкаро — Нино Давиташвили;
В Терджола — Зураб Буцхрикидзе;
В Хони — Зураб Джибухая.
В мэры от «Европейской Грузии» также будут баллотироваться в муниципалитетах Цаленджиха, Ниноцминда и Адигени.
В 17 муниципалитетах партия поддержит других оппозиционных или независимых кандидатов.
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