

«Европейская Грузия» представила кандидатов в мэры муниципалитетов

16.08.2021 19:30





Партия «Европейская Грузия» представила кандидатов в мэры муниципалитетов на предстоящие выборы в местное самоуправление.



Председатель партии Гига Бокерия ответил, что в Терджола и Хони кандидаты от партии заручились поддержкой других оппозиционных политических объединений.



Кандидатами в мэры от «Европейской Грузии» будут:



В Гори — Этер Джалагония;

В Ахалцихе — Зураб Садатиерашвили;

В Ахалкалаки — Арсен Карапетиани;

В Марнеули — Ахмед Имамкулиеви;

В Самтредиа — Жукиана Попхадзе;

В Каспи — Акаки Геджадзе;

В Амбролаури — Майя Кацитадзе;

В Тетрицкаро — Нино Давиташвили;

В Терджола — Зураб Буцхрикидзе;

В Хони — Зураб Джибухая.

В мэры от «Европейской Грузии» также будут баллотироваться в муниципалитетах Цаленджиха, Ниноцминда и Адигени.



В 17 муниципалитетах партия поддержит других оппозиционных или независимых кандидатов.



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