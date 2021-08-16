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Канделаки: соглашение с КГБ Беларуси является меморандумом с ФСБ России
16.08.2021 19:38
Соглашение с КГБ Беларуси означает де-факто сотрудничество с ФСБ России, заявил член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки, комментируя межгосударственный договор Тбилиси и Минска.
«Этот документ не просто постыден для Грузии, не просто позорен, особенно, когда международное сообщество ввело санкции против Беларуси и много говорит о внешнеполитической траектории Грузии. Этот документ сам по себе очень много говорит в внешнеполитическом курсе Грузии. Он представляет опасность для национальной безопасности Грузии, особенно, когда беспрецедентно возросло российское влияние на Беларусь. Можно сказать, что это де-факто меморандум о сотрудничестве между Грузией и Федеральной службой безопасности России», –сказал Георгий Канделаки.
Напомним, 1 августа заработало соглашение, которое регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Документ был разработан еще в 2016 году, однако, процедуры согласования затянулись на пять лет.
В рамках документа Грузия и Беларусь договариваются об обмене информацией, оказании содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и пр.
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