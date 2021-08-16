

Тихановская призвала Грузию прекратить сотрудничество с белорусским КГБ

16.08.2021 22:40





Светлана Тихановская направила в МИД Грузии письмо с призывом прекратить сотрудничество с КГБ Беларуси, сообщает ее пресс-служба.



О соглашении о сотрудничестве, подписанном между КГБ и Службой безопасности Грузии, стало известно на днях. Эта новость вызвала большой резонанс. В конце концов грузинская Служба безопасности даже выпустила отдельный комментарий, в котором пояснила, что соглашение было подписано в 2016 году, а не сейчас. Этот документ, мол, не обязывает стороны предпринимать действия, противоречащие их государственным интересам. Сам резонанс грузинские спецслужбы назвали кампанией по дискредитации их силовых структур.



Тихановская прислала в МИД Грузии официальное письмо с призывом выработать "четко выраженную позицию о недопустимости использования этого соглашения для выдачи информации о белорусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно сказаться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии".



Также Тихановская настаивает на защите белорусов, уехавших в Грузию от принудительной высылки на родину. Она объясняет, что белорусский режим ссылается на антитеррористическое законодательство для преследования политических оппонентов. "Поэтому только полное прекращение действия указанного соглашения либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность белорусских граждан в Грузии, но и полностью отвечает национальным интересам Грузии в настоящий момент", — говорится в заявлении.



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