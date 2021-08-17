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Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана


17.08.2021   10:44


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их, передает ТАСС.

«Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации», - сказал он в понедельник.

Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, чтобы Афганистан снова не стал безопасной гаванью для террористических организаций.

«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, "Талибан" уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы, - сказал он. - <...> Международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций».

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