

Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

17.08.2021 10:44





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их, передает ТАСС.



«Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации», - сказал он в понедельник.



Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, чтобы Афганистан снова не стал безопасной гаванью для террористических организаций.



«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, "Талибан" уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы, - сказал он. - <...> Международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций».



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