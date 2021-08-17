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Всенародное обсуждение конституционных изменений возобновится сегодня в Тбилиси
17.08.2021 10:46
Комиссия по всенародному обсуждению проекта изменений в конституционном законе проведет сегодня встречу в Тбилиси. Планируемые изменения обсудят во Дворце парламента в Тбилиси.
Проект изменений в конституционном законе был инициирован в парламенте 29 июня.
Проект подписан 91 депутатом. Проект, наряду с членами «Грузинской мечты», подписали представители «Граждан», «Гирчи», «Стратегии Агмашенебели» и «Лело».
Согласно проекту, согласованному в результате консультаций между правящей командой и оппозицией, избирательный барьер на следующих двух парламентских выборах составляет 2%, и установлен порядок пропорционального распределения мандатов. По второму пункту проекта, количество членов для создания парламентских фракций сокращается с семи до четырех. Согласно тому же проекту следующие генеральные прокуроры будут избираться квалифицированным большинством, и если их не сможет избрать квалифицированное большинство, будет достаточно поддержки 76 депутатов. Для изменений в Конституции необходимо 113 голосов.
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