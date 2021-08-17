Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Всенародное обсуждение конституционных изменений возобновится сегодня в Тбилиси


17.08.2021   10:46


Комиссия по всенародному обсуждению проекта изменений в конституционном законе проведет сегодня встречу в Тбилиси. Планируемые изменения обсудят во Дворце парламента в Тбилиси.

Проект изменений в конституционном законе был инициирован в парламенте 29 июня.

Проект подписан 91 депутатом. Проект, наряду с членами «Грузинской мечты», подписали представители «Граждан», «Гирчи», «Стратегии Агмашенебели» и «Лело».

Согласно проекту, согласованному в результате консультаций между правящей командой и оппозицией, избирательный барьер на следующих двух парламентских выборах составляет 2%, и установлен порядок пропорционального распределения мандатов. По второму пункту проекта, количество членов для создания парламентских фракций сокращается с семи до четырех. Согласно тому же проекту следующие генеральные прокуроры будут избираться квалифицированным большинством, и если их не сможет избрать квалифицированное большинство, будет достаточно поддержки 76 депутатов. Для изменений в Конституции необходимо 113 голосов.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна