|
|
|
Совбез ООН призывает к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане
17.08.2021 10:48
Совет Безопасности ООН выступил с призывом о создании нового инклюзивного правительства в Афганистане, сообщает агентство «Рейтер».
Совет Безопасности подчеркивает, что завершение конфликта в Афганистане возможно только путем политического решения.
В заявлении, опубликованном после заседание СБ ООН, говорится, что ни «Талибан», ни какие-либо другие группировки в Афганистане не должны поддерживать террористов, действующих в других странах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна