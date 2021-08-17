

Совбез ООН призывает к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

17.08.2021 10:48





Совет Безопасности ООН выступил с призывом о создании нового инклюзивного правительства в Афганистане, сообщает агентство «Рейтер».



Совет Безопасности подчеркивает, что завершение конфликта в Афганистане возможно только путем политического решения.



В заявлении, опубликованном после заседание СБ ООН, говорится, что ни «Талибан», ни какие-либо другие группировки в Афганистане не должны поддерживать террористов, действующих в других странах.





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