

Учеба в школах может не возобновиться 15 сентября

17.08.2021 12:06





По словам директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, Национальный центр по контролю заболеваний сможет рекомендовать возобновление учебы 15 сентября только в том случае, если показатель положительности распространения коронавируса будет ниже четырех процентов.



Как заявил Гамкрелидзе после заседания Координационного совета, если к моменту начала учебы скорость распространения коронавируса все еще будет высокой, вероятно, процесс учебы не будет возобновлен.



При этом Гамкрелидзе надеется, что действующие в стране ограничения, а также вакцинация сработают и скорость распространения вируса снизится.



«Если до 15 сентября будет эпидемиологическое положение такого типа, Центр по контролю заболеваний не сможет рекомендовать начало учебы. Мы рассчитываем, что только что введенные нами ограничения, интенсификация вакцинации должны серьезно снизить количество новых случаев в стране. Если показатель положительности опустится ниже четырех процентов, а сегодня у нас около 10 процентов, тогда встанет вопрос о возобновлении учебы», — заявил Гамкрелидзе.





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