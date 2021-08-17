

Элене Хоштария: Предлагаем вам историческое решение – коалиционное правление

17.08.2021 13:54





«Я приветствую решение «Национального движения», чтобы не гипотетически, когда мы придем во власть, а уже сегодня, показать нам пример - я не хочу всего для себя, мы хотим изменения, и в этом изменении место абсолютно всех партий, которые этого желают», - об этом заявила лидер политической партии «Дроа» Элене Хоштария в ходе представления частью оппозиции мажоритарных кандидатов в Тбилиси.



Как отметила Хоштария, часть оппозиции в борьбе, с одной стороны, едина, а с другой стороны предлагает обществу разнообразие.



«Мы должны пойти в октябре на референдум и сказать, что больше не хотим так продолжать. Чтобы иметь на этом референдуме выбор не между плохим и худшим, а между плохим и лучшим, мы предлагаем очень важное историческое решение - коалиционное правление. Наши мажоритарии это первый наиболее четкий признак этого коалиционного правления. Еще раз приветствую решение «Национального движения» - самой крупной оппозиционной партии, чтобы не гипотетически, когда мы придем во власть, а уже сегодня, показать пример - я не хочу всего для себя, мы хотим изменения, и в этом изменении место абсолютно всех партий, которые этого желают. В этой борьбе мы едины, а с другой стороны, предлагаем разнообразие, что представляет наше общество», - заявила Хоштария.



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