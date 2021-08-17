

Оппозиционные партии выдвинули кандидатов в мажоритарии сакребуло Тбилиси

17.08.2021 13:58





Лидеры находящихся в координации оппозиционных партий выдвинули кандидатов в мажоритарии сакребуло Тбилиси.



Кандидатов представили лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, лидер «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе и лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



В частности, от партии «Европейская Грузия» в Самгори мажоритарным кандидатом будет Дато Жгенти, Бесик Донадзе - в Исани и Георгий Нониашвили - в Чугурети.



Мажоритарным кандидатом партии «Дроа» в Глдани будет лидер партии Элене Хоштария, мажоритарным кандидатом в Ваке - Бату Кутелия, а в Крцаниси - Тамаз Ахобадзе.



Мажоритарным кандидатом партии «Гирчи - Больше свободы» в Дидубе будет Ника Мосиашвили, в Надзаладеви - Бадри Григалашвили, в Мтацминда - Тенгиз Киртадзе и в Сабуртало - Борис Куруа.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





