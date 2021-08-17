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Оппозиционные партии выдвинули кандидатов в мажоритарии сакребуло Тбилиси
17.08.2021 13:58
Лидеры находящихся в координации оппозиционных партий выдвинули кандидатов в мажоритарии сакребуло Тбилиси.
Кандидатов представили лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, лидер «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе и лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
В частности, от партии «Европейская Грузия» в Самгори мажоритарным кандидатом будет Дато Жгенти, Бесик Донадзе - в Исани и Георгий Нониашвили - в Чугурети.
Мажоритарным кандидатом партии «Дроа» в Глдани будет лидер партии Элене Хоштария, мажоритарным кандидатом в Ваке - Бату Кутелия, а в Крцаниси - Тамаз Ахобадзе.
Мажоритарным кандидатом партии «Гирчи - Больше свободы» в Дидубе будет Ника Мосиашвили, в Надзаладеви - Бадри Григалашвили, в Мтацминда - Тенгиз Киртадзе и в Сабуртало - Борис Куруа.
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