

Журналистка Теона Цхомелидзе покинула телекомпанию «Rustavi-2»

17.08.2021 16:57





«Покидаю «Rustavi-2″, поскольку больше не вижу себя на этом канале.



Я не согласна с редакционной политикой, которая значительно изменилась в последнее время. Это чувствует зритель и для меня это неприемлемо. 17 лет в профессии немало для того, чтобы хорошо отличать правильное от неправильного», — пишет она.



Ранее из-за редакционной политики канала «Rustavi-2», покинул журналист Гурам Рогава. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что после событий 5 июля «определенные» политические лидеры требовали снять его с эфира.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





