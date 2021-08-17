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Журналистка Теона Цхомелидзе покинула телекомпанию «Rustavi-2»
17.08.2021 16:57
«Покидаю «Rustavi-2″, поскольку больше не вижу себя на этом канале.
Я не согласна с редакционной политикой, которая значительно изменилась в последнее время. Это чувствует зритель и для меня это неприемлемо. 17 лет в профессии немало для того, чтобы хорошо отличать правильное от неправильного», — пишет она.
Ранее из-за редакционной политики канала «Rustavi-2», покинул журналист Гурам Рогава. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что после событий 5 июля «определенные» политические лидеры требовали снять его с эфира.
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