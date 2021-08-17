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Минюст Грузии начинает выдачу COVID-карточек


17.08.2021   16:58


С 17 августа жители Грузии смогут бесплатно получить COVID-карточку в Домах юстиции и общественных центрах по всей стране. Информацию распространяет Минюст.

По данным ведомства, карточка будет содержать информацию относительно полной или частичной вакцинации, данные COVID-тестирования, личные данные и уникальный QR-код.

Для подачи заявки достаточно ID карты, услуга бесплатная. Также предлагается услуга апостиля, благодаря которому COVID-карточки будут легитимными и за пределами Грузии.

Напомним, на фоне беспрецедентно высокой статистики инфицирования и слабых темпов вакцинации эпидемиологи начали говорить о том, что с сентября для привитых граждан могут заработать льготные условия на посещение досуговых объектов, фитнесс-центров и пр.

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