

Минюст Грузии начинает выдачу COVID-карточек

17.08.2021 16:58





С 17 августа жители Грузии смогут бесплатно получить COVID-карточку в Домах юстиции и общественных центрах по всей стране. Информацию распространяет Минюст.



По данным ведомства, карточка будет содержать информацию относительно полной или частичной вакцинации, данные COVID-тестирования, личные данные и уникальный QR-код.



Для подачи заявки достаточно ID карты, услуга бесплатная. Также предлагается услуга апостиля, благодаря которому COVID-карточки будут легитимными и за пределами Грузии.



Напомним, на фоне беспрецедентно высокой статистики инфицирования и слабых темпов вакцинации эпидемиологи начали говорить о том, что с сентября для привитых граждан могут заработать льготные условия на посещение досуговых объектов, фитнесс-центров и пр.





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