

Ян Келли «Мечте»: «Куда вы движетесь, грузинское правительство?»



SOVA 17.08.2021 16:59



Бывший посол США в Грузии Ян Келли в очередной раз жестко раскритиковал соглашение, оформленное между СГБ Грузии и соответствующей службой Беларуси.



«Куда вы движетесь, грузинское правительство? Вы вышли из соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС и прилагаете усилия к этому договору. Докажите нам, что вы не связываете свою судьбу с кровавым, авторитарным режимом. Выйдите из договора. Покажите, что вы с Западом, а не с путинским Востоком», – написал дипломат в Twitter.



Напомним, 1 августа заработало соглашение, которое регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Документ был разработан еще в 2016 году, однако, процедуры согласования затянулись на пять лет.



В рамках документа Грузия и Беларусь договариваются об обмене информацией, оказании содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и пр.









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