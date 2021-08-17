

В Тбилиси протестовали против запрета на общественный транспорт

17.08.2021 17:00





Члены молодежного крыла партии «Анна Долидзе — для народа» провели сегодня акцию протеста возле мэрии Тбилиси с требованием восстановить работу общественного транспорта.



В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии с 14 августа по 4 сентября остановлена работа внутригородского общественного транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.



Участники акции попытались сообщить мэру Тбилиси Кахе Каладзе, что жителям города нужно как-то добираться до работы. Они принесли с собой плакаты: «Кала, вызови мне такси», «Кала, так не пойдет!», «Транспорт для народа», «В Милане транспорт работает».



Протестующие считают, что ограничение на транспорт не поможет снизить число инфицированных коронавирусом, зато усугубляет и без того тяжелое социально-экономическое положение населения.



«Транспорт запретили те люди, которые в течение дня ни секунды не передвигаются на городском транспорте. Мэрия должна была предложить два варианта исправления ситуации — увеличить число общественного транспорта и контролировать поток пассажиров, как это происходит в европейских странах. Если мэрии такой вариант не нравится, то у нас есть другой вариант: Кала, вызови нам такси», — сказал журналистам Михаил Иремадзе, лидер молодежной организации «Анна Долидзе — Для народа».







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