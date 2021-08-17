

Тикарадзе: 95% попавших в клиники ковидпациентов не были вакцинированы

17.08.2021 17:00





У 95% из 7 тысяч ковид-пациентов, размещенных в настоящее время в клиниках Грузии, не сделана ни одна доза прививки от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Что касается вакцинированных пациентов клиник, то их число составляет 2,85% из тех, кто вакцинирован одной дозой и 2,13% — тех, кто вакцинирован двумя дозами.



Выступая на брифинге, Тикарадзе признала, что госпитальный сектор страны переполнен. При этом больше 1,5 тысячи человек лечатся в интенсивной терапии, а 500 пациентов — в реанимации.



«Это еще раз подчеркивает насколько эффективным оружием является вакцинация в управлении ковид-пандемией и защите от инфекции. Я еще раз прошу всех наших граждан включиться в вакцинацию и интенсивно использовать маску», — заявила Тикарадзе.



По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 17 августа в Грузии проведено 831 815 прививок, из них полностью, то есть двумя дозами, вакцинированы 245 207 человек.



Согласно официальным данным, накануне, 16 августа, за день привились 25 083 человека.



Статистика вакцинации по регионам за 16 августа: Тбилиси — 7 461, Аджария — 2,521, Имерети — 1,803, Шида Картли — 591, Квемо Картли — 327, Гурия — 164, Самегрело-Земо Сванети — 1,173, Мцхета-Мтианети — 279, Кахети — 290, Самцхе-Джавахети- 175.



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