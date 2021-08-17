

Гарибашвили: В Гонио должен быть построен новый город

17.08.2021 17:12





По моему поручению правительство работает, чтобы на месте бывшего полигона Гонио был простроен новый город с казино, офисами, банками, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на мероприятии представления кандидата в мэры Хелвачаури Зазы Диасамидзе.



Как отметил глава правительства, в настоящее время ведется работа над концепцией, которая будет завершена к концу года.



«Хочу с вами поделиться одной важной информацией - мы находимся в этом историческом, красивейшем месте, в знаменитой крепости Гонио. Здесь же, мы знаем, что есть и уникальное место - бывший полигон Гонио, это около 300 гектаров, и больше. По моему поручению правительство, в том числе местный представитель власти Аджарии Торнике Рижвадзе, работает вместе с министерством экономики, и у нас есть следующее видение, что на месте бывшего полигона Гонио должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром. Реально этот проект и идея касается строительства нового города. В настоящее время мы работаем над концепцией, которая будет завершена в конце года. Мы хотим подключить максимально лучшую компанию и организацию, которые специализируются в этой сфере, и в Гонио должен быть построен новый город со своими казино, офисами, банками, должен быть создан финансовый центр, и реально, вдохнуть новую жизнь в этот край и регион», - заявил Ираклий Гарибашвили.



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