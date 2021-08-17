

Гахария: У меня нет никакого дискомфорта, если кто-то следит за мной, я абсолютно свободен

17.08.2021 19:21





У меня нет никакого дискомфорта, если кто-то следит за мной, я абсолютно свободен, - об этом в беседе с журналистами заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария. Таким образом он оценил информацию, распространенную его однопартийцем Кахабером Кемоклидзе, где тот отмечает, что при открытии партийных офисов в Телави и Гурджаани «была особая мобилизация силовых ведомств».



Как пояснил Гахария, в то время как в стране множество вызовов, тратятся государственные ресурсы.



«У меня нет никакого дискомфорта, если кто-то следит за мной. Я абсолютно свободен. Просто, жаль, что на это тратятся государственные ресурсы. Я знаю людей, которые дают такие поручения, и людей, которые получают такие поручения. Это создает им неудобства. Главный вызов в том, что это государственный ресурс, когда в стране много вызовов – ковид, пандемия, нужна борьба с криминалом, ресурс тратится, а иначе пусть следят, у меня нет проблем», - отмечает Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





