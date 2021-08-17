

Кучава: Крепость Гонио исторически была представительством наших западных партнеров



СОВА 17.08.2021 19:22



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17 августа правящая «Грузинская мечта» представила кандидата партии на пост мэра Хелвачаури Зазу Диасамидзе. На торжественном мероприятии, которое проходило в Гонио, со словом выступили первые лица политической силы, которые говорили о высоком геополитическом значении региона.



Председатель парламента Каха Кучава говорил о Гонио сквозь призму истории.



«Мы находимся в одном из самых уникальных исторических мест не только Аджарии, но и Грузии в целом. Прекрасная крепость Гонио символична – символична в том смысле, что десятки веков назад это место было оплотом для наших западных партнеров. Таковыми мы остаемся и сегодня и не только в этом регионе.



Это блестящий символ того, насколько сильной была поддержка наших европейских партнеров, их представительств в нашей стране. Крепость по-прежнему уверенно стоит здесь и представляет собой одну из главных достопримечательностей», – сказал Кучава.



Для справки, первое историческое упоминание крепости восходит к I веку н.э. Уже во II веке это был хорошо укреплённый римский город, который позднее подпал под влияние Византии. В 1547 году Гонио стал частью Османской империи, это продолжалось вплоть до того, как в 1878 году по итогам русско-турецкой войны Аджария отошла к Российской Империи. Следовательно, можно считать, что крепость Гонио в разные исторические периоды была «представительством» четырех империй — Римской, Византийской, Османской и Российской.







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