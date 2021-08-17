

Гарибашвили: Единственный путь победить пандемию - это вакцинация, которая защищает нас от смерти

17.08.2021 19:36





«Единственный путь победить пандемию — это вакцинация, она защищает нас от смерти», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Батумском государственном университете им. Шота Руставели, где он вместе с председателем парламента Кахой Кучава, министром образования и науки Михаилом Чхенкели и председателем правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе ознакомился с процессом вакцинации.



Граждане могут пройти вакцинацию в центре регистрации без предварительной регистрации. Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе проинформировала премьер-министра о процессе иммунизации и активности граждан в регионе. По её словам, уже администрировано более 98 тысяч доз вакцины и 15% населения вакцинировано хотя бы одной дозой.



Батумский государственный университет имеет 10 бригад с ежедневной пропускной способностью 800-1000 пациентов, а 60 во всем регионе действуют 60 бригад.



Премьер-министр еще раз призвал граждан активно участвовать в процессе вакцинации, доверять ученым и науке, так как вакцина полностью безопасна.



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